ФИФА оштрафовала РФС за баннер на матче Россия - Уругвай

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) на 10 тысяч швейцарских франков (примерно $10 тыс.) за дискриминационное поведение болельщиков во время матча российской сборной с Уругваем.

Кроме того, Футбольная федерация Сербии оштрафована на 20 тыс. швейцарских франков за баннер с политическим и оскорбительным подтекстом на матче с Бразилией.

Футбольная федерация Мексики оштрафована на 15 тыс. швейцарских франков за то, что болельщики кидали предметы на поле во время матча с Швецией.

Футбольная федерация Марокко оштрафована на 65 тыс. швейцарских франков с предупреждением за то, что шестеро представителей техперсонала вышли на поле после финального свистка, а также за то, что болельщики кидали предметы на поле.

Футбольная федерация Египта получила предупреждение за то, что не обеспечила присутствие на послематчевой пресс-конференции Мохамеда Салаха как лучшего игрока в матче с Саудовской Аравией.