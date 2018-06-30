ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
8F2Франция Франция4 : 3Матч завершенАргентина АргентинаМатч завершенГризманн (13, с пенальти), Павар (57), Мбаппе (64, 68) - Ди Мария (41), Меркадо (48), Агуэро (90+3)подробнее8F1Уругвай Уругвай1 : 0Идет первый таймПортугалия ПортугалияИдет первый таймКавани (7)онлайн

ФИФА оштрафовала РФС за баннер на матче Россия - Уругвай

Также штрафы за различные нарушение на ЧМ были наложены на футбольные федерации Сербии, Мексики и Марокко

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) на 10 тысяч швейцарских франков (примерно $10 тыс.) за дискриминационное поведение болельщиков во время матча российской сборной с Уругваем.

Кроме того, Футбольная федерация Сербии оштрафована на 20 тыс. швейцарских франков за баннер с политическим и оскорбительным подтекстом на матче с Бразилией.

Футбольная федерация Мексики оштрафована на 15 тыс. швейцарских франков за то, что болельщики кидали предметы на поле во время матча с Швецией.

Футбольная федерация Марокко оштрафована на 65 тыс. швейцарских франков с предупреждением за то, что шестеро представителей техперсонала вышли на поле после финального свистка, а также за то, что болельщики кидали предметы на поле.

Футбольная федерация Египта получила предупреждение за то, что не обеспечила присутствие на послематчевой пресс-конференции Мохамеда Салаха как лучшего игрока в матче с Саудовской Аравией.

Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры

17 фотографий
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду празднует второй гол в ворота ИспанииБолельщики сборной Мексики на Никольской улице в МосквеНападающий сборной Египта Мохамед Салах после поражения в матче со сборной Саудовской АравииИгроки сборной Англии радуются первому забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против ТунисаБразильский футболист Марсело во время пресс-конференции в Ростове-на-ДонуТунисский футболист Фахреддин Бен-Юссеф (слева) и англичанин Гарри Магуайр
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду празднует второй гол в ворота Испании
Теги: ЧМ-2018

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Уругвай - Португалия. ОнлайнУругвай - Португалия. Онлайн
В Сочи проходит матч 1/8 финала чемпионата мираПодробнее
 Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал
В матче в Казани команды провели в общей сложности семь головПодробнее
 Франция - Аргентина. ОнлайнФранция - Аргентина. Онлайн
В Казани определится первый четвертьфиналист ЧМ-2018Подробнее
 Фан-зону ЧМ на Воробьевых горах 30 июня закроют из-за штормаФан-зону ЧМ на Воробьевых горах 30 июня закроют из-за шторма
В субботу пройдут два матча 1/8 финала чемпионата мира по футболуПодробнее
 Групповой этап ЧМ-2018. ОбобщениеГрупповой этап ЧМ-2018. Обобщение
Сборная России среди самых результативных, пары 1/8 финала, провал действующих чемпионов мира, страсти по Диего Марадоне - в итогах групповой стадииПодробнее
 Сборная Бельгии победила АнглиюСборная Бельгии победила Англию
Бельгийцы заняли первое место в группе GПодробнее
 Марадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смертиМарадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смерти
По словам адвоката легендарного футболиста, информатор получит почти $11 тысячПодробнее
 Англия - Бельгия. ОнлайнАнглия - Бельгия. Онлайн
Команды уже вышли в плей-офф, но теперь поборются за первое место в группеПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай1:0ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
QF18F1ФранцияФранция
QF28F38F4
QF38F58F6
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и ТурциюВ РоссииВ Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57В миреТрамп ответил на вопрос о российском КрымеСпортФутболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в Испании

ФИФА оштрафовала РФС за баннер на матче Россия - Уругвай

Также штрафы за различные нарушение на ЧМ были наложены на футбольные федерации Сербии, Мексики и Марокко Подробнее

Что произошло за день: суббота, 30 июня

Польша заявила о праве на скидку от "Газпрома", Аргентина вылетела с ЧМ, а "Натали Турс" не сможет отправить на отдых часть клиентов Подробнее

В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Донецкий в Донбассе

Уругвай - Португалия. Онлайн

Уругвай - Португалия. ОнлайнВ Сочи проходит матч 1/8 финала чемпионата мира Подробнее

Гей-парад в Хельсинки собрал 100 тыс. участников

Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал

Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналВ матче в Казани команды провели в общей сложности семь голов Подробнее

В США прошли акции протеста против миграционной политики Трампа

Синоптики пообещали грозу и сильный ветер в Москве 1 июля

В Думе сочли слова Трампа о Крыме позитивным сигналом в преддверии саммита РФ - США

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+