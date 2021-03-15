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Что произошло за день: понедельник, 15 марта

Временный отказ нескольких стран от вакцины AstraZeneca, номинанты на премию "Оскар" и инцидент в редакции "Новой газеты"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России коронавирус обнаружили еще у 9 437 человек. За сутки выписаны 8 447 человек, еще 404 пациента умерли.

- Применение вакцины AstraZeneca приостановлено во Франции, Италии и Германии. Это мера предосторожности на фоне случаев образования тромбов у привитых.

- РФПИ сообщил о соглашениях с компаниями из нескольких стран Европы о производстве "Спутника V". Запуск возможен после одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам. Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс заявил, что Европа рассматривает вопрос поставок российской вакцины, а в Европейской комиссии отметили, что переговоров с Россией по этому поводу не ведется.

- В Думу внесен законопроект о праве регионов регулировать численность бездомных животных. Выпуск стерилизованных животных на волю предлагается полностью прекратить, а местным властям могут дать право применять любые меры на свое усмотрение, вплоть до усыпления.

- В редакции "Новой газеты" в Москве распылили неизвестное вещество. В помещениях появился резкий химический запах. "Мосгаз" утечек не обнаружил.

- Навального поместили на карантин в колонии владимирского Покрова. По словам адвокатов, оппозиционер "бодр и весел".

- Объявлены номинанты на премию "Оскар". За победу в номинации "Лучший фильм" поборются восемь картин. На звание лучшей актрисы претендуют Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Френсис МакДорман и Кэри Маллиган. Лучшим актером может стать Риз Ахмед, Чедвик Боузман (посмертно), Энтони Хопкинс, Гари Олдман и Стивен Ён. Российская лента "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского не попала в список претендентов на получение премии.

- Илон Маск назначил себя "технокоролем" Tesla. Именно так теперь звучит официальное название его должности.

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