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Что произошло за день: понедельник, 17 февраля

Предстоящие переговоры в Эр-Рияде, задержание замгубернатора Ростовской области и рост индекса МосБиржи

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Замгубернатора Ростовской области Константин Рачаловский задержан по делу о превышении полномочий. По этому делу обыски прошли у советника губернатора региона Виктора Гончарова.

- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретится 18 февраля в Саудовской Аравии с делегацией США. По поручению президента РФ в Саудовскую Аравию вылетают Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Повестка встречи главы МИД и помощника российского президента с американскими визави в Эр-Рияде посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

- В США задумались об отправке на Украину миротворцев не из Европы. По информации The Economist, предлагается привлечь военных из таких стран, как Бразилия или Китай. Между тем Сергей Лавров отметил, что не ясно, зачем европейским странам участвовать в переговорах по Украине

- Вопрос полного запрета на экспорт бензина обсудят на совещании у Александра Новака, сообщили несколько источников и подтвердили в аппарате чиновника.

- Индекс МосБиржи превысил 3300 пунктов впервые с конца мая 2024 года на фоне ослабления рубля и в ожидании новостей о прогрессе в диалоге между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины.

- Россия и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Предполагается, что оно вступит в силу с 1 января 2026 года.

- Россиянам разрешили использовать биометрию для посадки на поезд. Воспользоваться этой услугой можно будет после тестирования сервиса, которое планируется провести в 2025 году.

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