Что произошло за день: пятница, 21 марта
Ставка ЦБ, Минобороны о подрыве газоизмерительной станции "Суджа" и необычная погода в Москве
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Вариант снижения ставки в пятницу не обсуждался. В итоге ЦБ скорректировал формулировку сигнала, увязав возможность повышения ставки с темпами дезинфляции, заявила Эльвира Набиуллина. Она отметила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась.
- В Минобороны РФ заявили, что ВСУ намеренно подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". Подразделения ВСУ использовали ее в качестве одного из логистических пунктов. СКР завел дело о теракте.
- США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций. В частности, сообщили источники Bloomberg, представители администрации президента США почти не работали в группе, задача которой - помешать России получать оборудование для производства оружия.
- В Госдуму внесен законопроект о новых основаниях для признания иноагентом.
- Оперштаб прекращает публикацию еженедельных сводок по COVID-19. Решение объяснили стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу, который перешел в разряд сезонных заболеваний.
- Иноагентами признаны режиссер Иван Вырыпаев, писатель Михаил Шишкин, а также один из основателей группы "Король и шут" Александр "Балу" Балунов.
- Александр Овечкин довел до 888 число голов в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось шесть шайб.
- Роман Вильфанд пообещал необычную погоду в Москве в течение трех дней. В столичном регионе прогнозируются резкие перепады ночной и дневной температуры: от -9 до +10.