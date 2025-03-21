Что произошло за день: пятница, 21 марта

Ставка ЦБ, Минобороны о подрыве газоизмерительной станции "Суджа" и необычная погода в Москве

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Вариант снижения ставки в пятницу не обсуждался. В итоге ЦБ скорректировал формулировку сигнала, увязав возможность повышения ставки с темпами дезинфляции, заявила Эльвира Набиуллина. Она отметила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась.

- В Минобороны РФ заявили, что ВСУ намеренно подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". Подразделения ВСУ использовали ее в качестве одного из логистических пунктов. СКР завел дело о теракте.

- США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций. В частности, сообщили источники Bloomberg, представители администрации президента США почти не работали в группе, задача которой - помешать России получать оборудование для производства оружия.

- В Госдуму внесен законопроект о новых основаниях для признания иноагентом.

- Оперштаб прекращает публикацию еженедельных сводок по COVID-19. Решение объяснили стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу, который перешел в разряд сезонных заболеваний.

- Иноагентами признаны режиссер Иван Вырыпаев, писатель Михаил Шишкин, а также один из основателей группы "Король и шут" Александр "Балу" Балунов.

- Александр Овечкин довел до 888 число голов в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось шесть шайб.

- Роман Вильфанд пообещал необычную погоду в Москве в течение трех дней. В столичном регионе прогнозируются резкие перепады ночной и дневной температуры: от -9 до +10.