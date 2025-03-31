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Что произошло за день: понедельник, 31 марта

Указ о весеннем призыве, приговор для Марин Ле Пен и Генпрокуратура о движении талибов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Президент РФ распорядился призвать на военную службу в апреле-июле 2025 года 160 тыс. человек. Оповещение призывников будет происходить через бумажные повестки, призыв пройдет с использованием государственной информсистемы. В Минобороны подчеркнули, что предстоящий призыв не связан с проведением спецоперации на Украине.

- Генпрокуратура просит приостановить запрет деятельности движения "Талибан" в РФ. Верховный суд РФ рассмотрит исковое заявление 17 апреля. В настоящее время организация включена в список террористических и запрещена.

- Суд признал французского политика Марин Ле Пен виновной по делу о хищении средств в Европарламенте. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы: два из них - условно, еще два - она будет обязана носить электронный браслет. Ле Пен запретили участвовать в выборах в течение пяти лет.

- Гособвинение запросило 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры РФ Максима Паршина. Второму фигуранту - бизнесмену, экс-главе компании "Бюджетные и финансовые технологии" Александру Моносову - прокуратура просит 12 лет колонии строгого режима. Сам он заявил, что изъятые при задержании деньги предназначались для покупки подарка жене.

- Федеральный бюджет РФ в январе-феврале исполнен с дефицитом 3,8 трлн рублей. Такие данные приводит Федеральное казначейство.

- МИД Молдавии объявил персонами нон грата трех российских дипломатов. Посол России в Молдавии Олег Озеров назвал эти действия контрпродуктивными и опроверг утверждения о том, что российские дипломаты вывезли в Приднестровье осужденного молдавского депутата Александра Нестеровского.

- Сбой произошел в приложении "Метро Москвы". В дептрансе объяснили затруднения в работе приложения техработами. Там подчеркнули, что инфраструктура, в частности, кассы, терминалы оплаты и пополнения карт, турникеты работают в привычном режиме.

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