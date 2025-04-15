Что произошло за день: вторник, 15 апреля

Обвал породы на шахте, время на домашнее задание и вывод американских военных из Сирии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Обвал породы произошел на шахте "Садкинская" в Ростовской области. Под завалами остаются двое шахтеров, 75 работников подняты на поверхность. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промбезопасности.

- Вынесен приговор по делу о поджоге вертолета в столичном аэропорту Остафьево. Пятеро фигурантов получили от 12,5 до 18 лет лишения свободы.

- Экс-совладельцу "Азбуки вкуса" Якубовскому и основателю Petropavlovsk Масловскому предъявлено обвинение в создании преступного сообщества. Они арестованы по решению суда.

- США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев, сообщает Ynet. По данным портала, Израиль ранее пытался воспрепятствовать подобному развитию событий, но не преуспел.

- Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Ближе через Монголию или СПГ", - сказал он.

- Минпросвещения ограничило время на выполнение домашнего задания школьниками. Как следует из приказа ведомства, первоклассники должны тратить на домашнее задание, начиная с 1 сентября 2025 года, не более часа, ученики девятых-одиннадцатых классов – не больше 3,5 часов.

- Суд в РФ впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных в WhatsApp. Банк, название которого не упоминается, оштрафован на 200 тыс. рублей за то, что его сотрудник отправил с корпоративного номера сообщение должнику через WhatsApp.

- В Еврокомиссии считают, что план ЕС по отказу от энергоносителей из РФ должен включать СПГ. В 2024 году импорт российского СПГ составил около 20% от общего объема импортированного СПГ в 100 млрд куб. м.

- Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.