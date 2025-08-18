Что произошло за день: понедельник, 18 августа

Атаки БПЛА на газопровод и АЭС, подготовка к встрече Трампа и Зеленского

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за атаки Украины на нефтепровод, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. За эти слова его раскритиковал глава МИД Украины. В ответ Сийярто напомнил, что "существенная часть электричества на Украину поступает именно от Венгрии". Между тем, СМИ сообщили, что нефть из России перестала поступать и в Словакию.

- "Росатом" сообщил об атаке БПЛА на Смоленскую АЭС. При падении подавленный техсредствами аппарат сдетонировал, были повреждены несколько окон в здании блока. Ущерб незначительный, пострадавших нет.

- Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 24 человек. Общее число пострадавших составляет 157 человек.

- Биржевые цены на бензин вновь обновили рекорды: тонна 92-го - дороже 71,5 тыс. руб., 95-го - 80 тыс. руб. Между тем, как свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации, литр бензина на столичных заправках с начала года в среднем подорожал на 3 рубля.

- В состав делегации США на переговорах с Украиной войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф. А также спецпосланник Кит Келлог и глава администрации Белого дома Сьюзан Уайлс.

- Politico сообщило о поставках оружия Украине из Словакии, несмотря на запрет премьера страны. Правительство Словакии осуществляет только поставки "невоенного характера, необходимые для функционирования украинского государства".

- Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ. Образовательное пространство будет запущено с нового, 2025/26 учебного года.

- Магнитные бури ожидаются на Земле во вторник и среду. Они продлятся 1-2-дня, это будут магнитные бури среднего уровня.