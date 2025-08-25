Что произошло за день: понедельник, 25 августа
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда. Его заявка стала единственной.
- Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины из-за вето, наложенного президентом Каролем Навроцким.
- Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года. В ходе торгов на выходных стоимость эфира достигала $4,950 тыс.
- Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ". Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать направленные в Мах электронные документы.
- Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров. Задержание связано с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где Базаров был заместителем губернатора по строительству, заявил Александр Хинштейн.
- Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции. Таковой разработчик чат-бота Grok xAI и соцсеть X назвают решение интегрировать приложение ChatGPT в операционную систему iPhone.
- Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом.
- Владельцы парфюмерно-косметического ритейлера "Рив Гош" планируют продать бизнес, пишет "Коммерсантъ". Основной претендент на актив - структуры "Севергрупп" Алексея Мордашова.
- Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики".