Что произошло за день: понедельник, 25 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда. Его заявка стала единственной.

- Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины из-за вето, наложенного президентом Каролем Навроцким.

- Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года. В ходе торгов на выходных стоимость эфира достигала $4,950 тыс.

- Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ". Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать направленные в Мах электронные документы.

- Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров. Задержание связано с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где Базаров был заместителем губернатора по строительству, заявил Александр Хинштейн.

- Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции. Таковой разработчик чат-бота Grok xAI и соцсеть X назвают решение интегрировать приложение ChatGPT в операционную систему iPhone.

- Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом.

- Владельцы парфюмерно-косметического ритейлера "Рив Гош" планируют продать бизнес, пишет "Коммерсантъ". Основной претендент на актив - структуры "Севергрупп" Алексея Мордашова.

- Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики".

Фотохроника 25 августа

10
Тренировка пограничников в СШАВ Блаттене (Швейцария) оползень перекрыл реку, река затопила деревнюЧемпионат по брейкдансу в МанчестереУрожай маргариток собирают в КитаеФестиваль Джаб Джаб в ЛондонеПолицейские испытывают полицейского робопса в ГуанчжоуЛюбители плавать на сап-бордах собрались и поплавали на сап-бордах в ХучжоуНацгвардия охраняет демократию в ВашингтонеСнег выпал в польских Татрах в районе озера Морске-ОкоПерегон лошадей у Белой скалы в Крыму
Тренировка пограничников в США
Новости

Мишустин подписал документ о предложении денонсировать Европейскую конвенцию против пыток

Четыре человека задержаны по делу о хищении на строительстве фортификаций в Белгородской области

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 28 человек

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Урожайность гречихи в 2025 году с избытком обеспечит рынок крупой

Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ"

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда РФ

Наркоторговец из Колумбии приговорен к 19 годам лишения свободы в Подмосковье

Хроники событий
