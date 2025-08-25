Что произошло за день: понедельник, 25 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда. Его заявка стала единственной.

- Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины из-за вето, наложенного президентом Каролем Навроцким.

- Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года. В ходе торгов на выходных стоимость эфира достигала $4,950 тыс.

- Мессенджер Мах завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи "Госключ". Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать направленные в Мах электронные документы.

- Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров. Задержание связано с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где Базаров был заместителем губернатора по строительству, заявил Александр Хинштейн.

- Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции. Таковой разработчик чат-бота Grok xAI и соцсеть X назвают решение интегрировать приложение ChatGPT в операционную систему iPhone.

- Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом.

- Владельцы парфюмерно-косметического ритейлера "Рив Гош" планируют продать бизнес, пишет "Коммерсантъ". Основной претендент на актив - структуры "Севергрупп" Алексея Мордашова.

- Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики".