Что произошло за день: вторник, 26 августа

Ограничение на количество банковских карт, продление срока службы Бастрыкину и арест блогера Маркаряна

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, в который вошло около 20 инициатив. Среди самых заметных - ограничение по количеству банковских карт, не более 10 на человека, обязанность банков возместить ущерб, если те не приняли меры по предотвращению хищения, и уголовная ответственность за использование технологий ИИ.

- В России идет работа над законопроектом о регулировании использования ИИ. Пока существует несколько вариантов текста, "достаточно сильно друг от друга отличающихся", рассказала участвующая в разработке закона Наталья Касперская.

- Блогер Арсен Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма. Известному своими женоненавистническими высказываниями коучу вменяют оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное через интернет.

- Срок службы Александра Бастрыкина на посту председателя СКР продлен на год, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

- Генпрокуратура потребовала изъять принадлежащий Денису Штенгелову холдинг КДВ в доход РФ. Источник сообщил, что гражданин Австралии Штенгелов и его отец, являющийся гражданином Украины, входят в объединение, "деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету".

- ЦБ обязал банки объяснять клиентам причины блокировки карт. Кредитные организации также обязаны информировать клиентов о действиях для восстановления обслуживания, говорится в информационном письме Центробанка.

- Google и Wikipedia оштрафованы на 7 и 6 млн рублей за нарушения законов РФ. Компании признаны виновными по статье КоАП об осуществлении иностранным юрлицом работы без регистрации в РКН или открытия филиала в РФ.

- Самолет Air China, следовавший рейсом Лондон - Пекин, вынужденно приземлился в Нижневартовске. Причиной этого стала неисправность одного из двигателей. Пассажиров и членов экипажа перевели в международный терминал и обеспечили питанием. Вечером они улетели в пункт назначения резервным бортом.