Что произошло за день: среда, 10 сентября

Последствия проникновения беспилотников в воздушное пространство Польши, магнитная буря и дело против Смолова

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минобороны РФ заявили, что дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу Польши, не превышает 700 км. В ведомстве подчеркнули, что на территории Польши никакие объекты для поражения не планировались. В МВД Польши сообщили, что обнаружены обломки 12 беспилотников и ракеты неизвестного происхождения. Между тем в польский МИД вызвали временного поверенного в делах России в Варшаве в связи с нарушением воздушного пространства страны беспилотниками, которые в Польше назвали российскими.

- Минцифры расширит список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета. В частности, в ближайшее время туда обещают добавить сайты Думы, Генпрокуратуры, МЧС.

- Катар изучит возможность привлечения Биньямина Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на неназванных катарских официальных лиц.

- Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Дмитрове. Его удалось локализовать на 12 тыс. кв. м. На месте ЧП частично обрушились конструкции.

- Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025. Большинство - из-за неправильной подачи документов на тестирование, сообщил Рособрнадзор.

- Во Франции в ходе акций протеста произошли столкновения с полицией. Задержаны почти 300 человек. Ультраправые потребовали от нового премьер-министра отказаться от курса президента Эммануэля Макрона.

- На Федора Смолова завели уголовное дело за драку в "Кофемании", сообщили в правоохранительных органах. В конце мая футболист стал участником конфликта с двумя посетителями после словесной перепалки.

- На Земле произошла необъяснимая магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Событие отсутствовало в прогнозах, и даже сейчас неизвестно, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля.

Военные РФ заявили, что дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу Польши, не превышает 700 км

Крупный пожар в Дмитрове локализован на площади 12 тыс. кв. метров

Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по объектам на Украине

На горящем складе в подмосковном Дмитрове произошло частичное обрушение

Песков назвал опрометчивыми планы стран "коалиции желающих" отправить на Украину военные контингенты

Минцифры расширит список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

