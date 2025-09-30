Что произошло за день: вторник, 30 сентября

Запрет на экспорт бензина, магнитная буря и будущее "Ленфильма"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Запрет на экспорт бензина из РФ для всех участников продлен до конца года. Также введен запрет экспорта дизтоплива и газойлей для непроизводителей. Кроме того, во вторник ЕАЭС обнулил ставки ввозных пошлин на топливо до июля 2026 года.

- "Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга. Соответствующая инициатива петербургских ветеранов поддержана Владимиром Путиным

- На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря. Магнитные бури такого уровня могут оказывать воздействие на энергетические системы и космические аппараты, а также спутниковую навигацию и радиосвязь.

- В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины. Он разыскивался по европейскому ордеру на арест, выданному немецкими судебными властями. СМИ сообщали со ссылкой на выводы следователей, что в подрыве участвовали семь украинцев.

- Суд арестовал бывшего и.о. замгубернатора Кубани Александра Власова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. В правоохранительных органах после задержания заявляли, что чиновник подозревается в хищении гуманитарной помощи для нужд специальной военной операции.

- В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию. На роли якобы заброшенных на польскую территорию диверсантов подобраны боевики из признанных террористическими и запрещенных в РФ организаций.

- Сотрудник банка убил руководителя филиала на юге Москвы. Злоумышленник арестован. По предварительным данным, мужчина нанес своей коллеге удары ножом из личной неприязни.

- Кирилл Капризов подписал контракт с "Миннесотой" на рекордную для НХЛ cумму. Российский хоккеист получит за восемь лет $136 млн.