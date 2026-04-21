Что произошло за день: вторник, 21 апреля

Задержание гендиректора книжного издательства, проверка книг детского писателя и происшествие в московском метро

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев. Также задержана главред издательства, они проходят по делу об издании и распространении ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В пресс-службе издательства сообщили, что гендиректор и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books), возбужденному в мае 2025 года.

- Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты.

- Минэнерго РФ подготовило проекты соглашений с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, компании должны будут отдавать приоритет поставкам топлива на внутренний рынок по всем каналам реализации.

- Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Дениса Аллаярова к пяти годам колонии. По данным следствия, он перевел деньги полицейскому за ежедневную передачу суточных оперативных сводок городского УМВД.

- Председатель СК России поручил провести проверку детских книг писателя Григория Остера. Его произведения обсуждались с точки зрения наличия сомнительных с педагогической точки зрения установок.

- Сбой в движении поездов произошел на красной ветке московского метро. Как сообщали в дептрансе, временно не было движения на участке "Сокольники" - "Парк Культуры" из-за технической неисправности одного из составов. Пассажиры были эвакуированы из неисправного поезда. Никто не пострадал. В метрополитене опровергли появившиеся сообщения о сходе состава с рельсов.

- Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента.

- Набсовет Сбера рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в 37,64 руб./акция. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 850,173 млрд руб., что составляет 50,5% от чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты или 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год.

В "Эксмо" отрицают иностранное финансирование

Пресс-служба мессенджера Мах рекомендовала выключать VPN для его корректной работы

Бастрыкин поручил проверить детские книги Остера на предмет сомнительных установок

Чебесков подтвердил обсуждение введения дублирования банковских смс-ок через Мах

В пресс-службе мессенджера назвали равнозначными наименования Мах и Макс

Подросток в Перми получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами

Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

В Минпромторге заверили, что запрещать скидки на маркетплейсах не планируется

Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

