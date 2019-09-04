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Что произошло за день: среда, 4 сентября

Аккредитация Deutsche Welle, шестидневка вместо четырехдневки и недовольство Болгарии по поводу освобождения от нацизма

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли. Их тела были найдены в кабине рухнувшего штурмовика: один из них - майор, уроженец Таганрога, второй - капитан, уроженец Белоруссии. Пилоты проходили службу в Буденновске в 368-м авиационном штурмовом полку. По данным источника, основная версия крушения - ошибка пилотирования при выполнении "мертвой петли".

- В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России. Комиссия ГД по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей телерадиокомпании в обсуждении этого вмешательства. Глава комиссии в свою очередь удивился заявлениям DW о том, что компания, работая в РФ, подчиняется только немецким законам. Гендиректор Deutsche Welle счел упреки в нарушении законов РФ абсурдными.

- Болгарский МИД раскритиковал посвященную Второй мировой войне выставку в российском посольстве, заявив, что СССР не только освободил Европу от нацизма, но и принес репрессии. Посольство РФ в Софии удивилось такой реакции и подчеркнуло, что странно судить о выставке, которая пока не открылась и которая расскажет о решающей роли Красной Армии в победе над нацизмом.

- Российские чиновники вновь затронули тему изменения рабочей недели. Максим Орешкин заявил, что при высоком уровне зарплаты и производительности труда переход на четырехдневку возможен. А Максим Топилин сказал, что с тем же успехом можно вспомнить и шестидневную рабочую неделю.

- Правительство Украины решило уволить Виталия Кличко с поста мэра Киева. Там пояснили, что в горадминистрации все еще процветает коррупция. Сам мэр заявил, что в украинской столице хотят ввести двоевластие, а по сути - прямое президентское правление.

- Лучшим городом для жизни признали Вену. Москва в рейтинге The Economist оказалась на 68-м месте из 140, но зато возглавила топ-5 городов, в которых сильнее всего улучшились показатели за последние пять лет. Также обнародован рейтинг самых безопасных для туристов стран The Travel and Tourism Competitiveness Report - на первом месте Финляндия.

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