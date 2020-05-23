Что произошло за день: суббота, 23 мая

Захват заложников в Москве, банкротство Hertz и кончина аллигатора- современника Гитлера

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мужчина захватил заложников в отделении банка в Москве. 34-летний Алексей Барышников зашел в Альфа-Банк на Земляном Валу и заявил, что у него при себе бомба. Не предъявив конкретных требований, он удерживал одного из посетителей финансового учреждения. Преступник был задержан полицией, заложник освобожден. Взрывное устройство оказалось муляжом. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Из-за зеленой куртки его приняли за курьера Delivery Club, компания причастность своих работников отвергает.

- Число выявленных за сутки заболевших COVID-19 в РФ вновь превысило 9 тысяч. При этом ранее три дня подряд прирост держался ниже этой отметки. В стране вырос и коэффициент распространения коронавируса. Между тем озвучены данные депздрава по обследованию москвичей на антитела: анализ 50 тыс. горожан показал, что иммунитет к COVID-19 есть у 12,5% из них.

- Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве. Компания была основана еще в 1918 году. Офисы Hertz продолжают работать и обслуживать клиентов. Сервис подчеркивает, что намерен остаться в бизнесе, а заявление о банкротстве позволит реструктуризировать долги.

- В московском зоопарке умер 84-летний аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру. Сатурн появился в Берлинском зоопарке в 1936 году, откуда сбежал во время Второй мировой войны. В 1946 году его передали СССР, тогда же появилась легенда о его якобы принадлежности фюреру.