Что произошло за день: воскресенье, 31 мая

Стыковка Dragon, затопленный московской регион и опасное для беременных лекарство от COVID-19

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пилотируемый Dragon успешно пристыковался к МКС. Впервые астронавты доставлены на станцию с помощью частного космического корабля. Дмитрий Рогозин поздравил НАСА и SpaceX и написал, что оценил чувство юмора Илона Маска.

- Зарегистрированный препарат от COVID-19 "Авифавир" оказался опасен для беременных. Он категорически запрещен к применению при планировании семьи. Препарат не поступит в свободную продажу и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача.

- Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч. За последние сутки в стране зарегистрировано 9 268 новых заболевших коронавирусом. Коэффициент распространения вируса в России вырос и превысил единицу, в Москве он поднялся до 0,93. Тем не менее в Кремле рассчитывают, что к 24 июня - дню парада Победы - ограничительные меры будут отменены.

- Около 185% месячной нормы осадков выпало в Москве с 29 мая. Май 2020 года стал рекордно дождливым, перекрыв показатели 1933 года. МЧС предупреждает, что в столичном регионе ожидаются новые грозы. Самая сложная ситуация сложилась в подмосковном Красногорске, где затоплены нескольких населённых пунктов и пришлось эвакуировать людей с помощью спасателей. Жители пожаловались в прокуратуру, местные власти винят во всем ливни.