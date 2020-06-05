Что произошло за день: четверг, 4 июня

Взрыв в Чертанове, высылка дипломатов и невнимательность "Норникеля"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В жилом доме в Чертанове произошел взрыв и пожар. В результате ЧП на юго-западе Москвы погиб один человек. Выяснилось, что проблем с газом в квартире не было, оборудование исправно. Причиной взрыва стали пиротехнические опыты психически нездорового жильца, который и стал жертвой произошедшего. Его отец, также находившийся в квартире, выжил.

- Владимир Путин обсудил с руководством "Норникеля" экологическое бедствие на ТЭЦ. Он констатировал, что невнимание компании к состоянию мощностей по хранению горючего привело к ЧП федерального масштаба. Он одобрил заявления руководства "Норникеля" о готовности оплатить ликвидацию последствий. Владимир Потанин оценил эти работу в сумму более 10 млрд рублей. В Кремле заявляют, что произошедшем в Норильске президенту доложили с опозданием, но призывов к национализации "Норникеля" не слышали. Такие инициативы слышал Михаил Прохоров, который считает такие заявления угрозой бизнесу и всей стране.

- Чехия выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях. В Праге заявляют о доказательствах, что "один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков". Российский МИД пообещал "адекватный ответ" и сообщил, что persona non grata объявлены два сотрудника Российского центра науки и культуры в Праге.

- Число заболевших коронавирусом в России вплотную приблизилось к 450 тыс. В стране за сутки выявлено 8 726 новых зараженных. Коэффициент распространения инфекции в Москве- 0,83. В России - 0,98.

- Умер актер Михаил Кокшенов. Народному артисту РФ было 83 года.

- Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею. Он сменил на этом посту Алексея Кудашова. Также сегодня Брагин назначен главным тренером СКА. Молодежную сборную России возглавил олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.