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Что произошло за день: вторник, 16 июня

Внутриклановый конфликт со стрельбой в Ингушетии, планы сократить россиянам праздники и дешевеющий на одной конкретной ветке метро проезд

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Внутритейповый конфликт в Ингушетии закончился стрельбой. В результате спора родственников погибли четыре человека, включая сотрудника полиции. По данным источника, причиной конфликта стал имущественный спор. Предполагаемый зачинщик - пожилой мужчина, затеявший с двоюродным братом земельный спор, - задержан. Пострадавших в перестрелке доставили в больницу, возле нее собрались родственники раненых и погибших и устроили потасовку.

- Минздрав сообщил о возможном снятии всех коронавирусных ограничений в РФ к февралю. Власти столицы заявляют, что ограничения не снимут в Москве до середины июля. Пока же в РФ за сутки выявлено 8248 новых случаев заражения COVID-19. из них в Москве - 1416.

- Северная Корея взорвала офис по межкорейским связям в Кэсоне. Власти КНДР подтвердили, что здание разрушено по их решению.

- Сенатор предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году. Из-за пандемии в 2020 году в РФ было гораздо больше нерабочих дней, чем обычно. В Минтруде сообщают, что рассмотрят законопроект, но любые изменения в Трудовой кодекс нужно обсуждать с объединениями работодателей и работников.

- На одной из загруженных линий московского метрополитена подешевеет проезд. Власти столицы хотят в рамках пилотного проекта снизить стоимость проезда предлагается на одной линии метро во внепиковый период утром.

- Единороссы предложили прописать в Трудовом кодексе три вида удаленки. Это "непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа".

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