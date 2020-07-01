Что произошло за день: среда, 1 июля

Голосование по поправкам, злостные нарушители за рулем каршеринга и смерть актера Проскурина

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ наступил основной день общероссийского голосования по Конституции. Избирательные участки закрылись в большинстве регионов, включая Москву. В этот раз, чтобы СМИ и все желающие могли сразу получить точную информацию о результатах, ЦИК решил начать озвучивать данные подсчета до завершения голосования. После обработки 10,4% бюллетеней, "за" поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,87% избирателей, "против" - 28,10%. Как сообщают в МВД, с начала Всероссийского голосования зафиксировано 839 сообщений о нарушениях, однако серьезных среди них нет.

- За сутки число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 6556. Поправился от COVID-19 за последние 24 часа 10 281 пациент, скончались - 216. В Москве 611 новых случаев инфицирования, и Сергей Собянин заявляет, что не ждет в столице второй волны вируса.

- Москва предлагала передать полномочия Минска на наднациональный уровень, заявил посол Белоруссии в Москве. По словам Владимира Семашко, в 2019 году Белоруссии предложили "полное руки вверх": отдать на наднациональный уровень 95% ее полномочий. Он также заявил, что РФ так и не исполнила обязательства по газу, в частности, по его цене для Белоруссии.

- Скончался актер Виктор Проскурин. Ему было 68 лет. Как рассказала его вдова, Проскурин умер от хронической обструктивной болезни легких. Он сыграл в таких картинах как "Однажды двадцать лет спустя", "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и других.

- Руководитель ГАИ призвал запретить злостным нарушителям пользоваться каршерингом. Михаил Черников заявил, что чаще всего в ДТП попадают молодые пользователи каршеринга, которые думают, что "обезличенный" автомобиль можно эксплуатировать "в самой жесткой форме".