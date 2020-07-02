Что произошло за день: четверг, 2 июля

Протестный НАО и превращение Святой Софии в мечеть

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК РФ обработал 100% бюллетеней по итогам голосования по поправкам в Конституцию. "За" проголосовали 77,92% избирателей, "против" - 21,27%. Явка составила 67,97%. Единственным регионом, где большинство выступило против поправок, остался НАО: "против" проголосовали 55,25% избирателей. Глава СПЧ объяснил, что жители субъекта не хотят объединения с Архангельской областью. В самом регионе также говорят, что дело именно в статье Конституции, которая касается возможности изменения границ регионов с их согласия. Между тем президент поблагодарил россиян за участие в голосовании и заявил, что понимает голосовавших против.

- Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть. Указ от 1934 года о придании собору статуса музея остается законным, но Реджеп Тайип Эрдоган получил право решать вопрос об изменении этого статуса.

- В России коронавирус диагностировали еще у 6760 человек. Умерли за сутки 147 человек, выписаны за этот же период 6 047 человек. Тем временем соседний Казахстан с 5 июля объявляет новый COVID-карантин.

- Звание "Город трудовой доблести" получат 20 городов. Это Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

- Росавиация продлила запрет рейсов за рубеж до августа. Два источника "Интерфакса" в отрасли назвали соответствующую телеграмму технической: если правительство решит возобновить рейсы в июле, например, в страны СНГ, то Росавиация выпустит новую телеграмму.

- В центре Москвы загорелось шестиэтажное здание. Из-за пожара было перекрыто движение на участке Тверской улицы. Людей в здании не было; оно находилось на реконструкции, но объектом культурного наследия не являлось. Пожар был ликвидирован на площади 800 кв. м.