Что произошло за день: вторник, 7 июля

Задержание советника главы "Роскосмоса", рекордный футболист и штраф для схимонаха

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене. В госкорпорации подтвердили задержание, но заявили, что с его текущей работой оно не связано и к гостайне он доступа не имел. Ранее Сафронов работал в изданиях "Коммерсантъ" и "Ведомости". В Кремле заявили, что дело не связано с журналистской деятельностью. По данным ФСБ, Сафронов собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Сам советник вины не признал. У здания ФСБ в Москве начались пикеты журналистов в поддержку Сафронова.

- В России зарегистрировано 6368 новых заболевших коронавирусом. По словам Геннадия Онищенко, осенью COVID-19 вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян. Между тем глава ВОЗ заявил, что распространение коронавируса в мире ускоряется и пик еще не пройден. COVID-19 обнаружили у президента Бразилии Жаира Болсонару, который считает коронавирус "обычным гриппом".

- Cуд оштрафовал мятежного уральского схимонаха на 90 тыс. рублей. Его признали виновным в распространении в интернете фейков под видом достоверной информации. Сам Сергий собирается 17 июля провести крестный ход вокруг Среднеуральского женского монастыря во время "Царских дней".

- Шесть человек задержаны в Крыму по подозрению в причастности к "Хизб ут-Тахрир". Должны были задержать седьмого - мужчину пожилого возраста, - но его не нашли дома.

- Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о неуведомлении о канадском паспорте. Следственный комитет намерен отправить участника Pussy Riot под подписку о невыезде.

- "Аэрофлот" объяснил отказ взять собак на рейс из Шанхая "признаками контрабанды". Ранее авиакомпания не позволила пассажирам вывозного рейса взять на борт домашних животных.

- В Москве объявлено штормовое предупреждение. В столице ожидается дождь, гроза и град.

- Звезда американского футбола подписал крупнейший контракт в истории спорта. Игрок команды "Канзас-Сити" Патрик Махоумс продлил контракт с клубом на десять лет, стоимость контракта составит $503 млн.