Что произошло за день: вторник, 21 июля

Захват заложников на Украине, чартеры в Турцию и национальные цели развития РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия вошла в топ-10 стран по эффективности противодействия пандемии COVID-19. Соответствующий рейтинг составлен на основе исследования Института государственного и муниципального управления и ВШЭ. РФ заняла итоговое седьмое место. Сегодня суточный прирост заболевших коронавирусом в стране составил 5 842 человека.

- В украинском Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами. Около 20 человек с самого утра находятся в автобусе, злоумышленник называет себя Максим Плохой, заявляет, что вооружен и имеет при себе взрывчатку. По данным украинских властей, его настоящее имя Максим Кривош, он уроженец Оренбургской области РФ. Переговоры с преступником затруднены тем, что он не выдвигает конкретных требований, а говорит только общие фразы о борьбе с системой и анархии.

- Путин определил национальные цели развития России до 2030 года. Цели предусматривают повышение ожидаемой продолжительности жизни в России к 2030 году до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. Цель снижения уровня бедности должна быть достигнута к 2030 году, а не к 2024, как говорилось в предыдущем указе о национальных целях.

- В Лондоне Великобританию сочли одной из главных целей разведслужб РФ. В парламентском докладе подчеркивается, что "российские разведслужбы непропорционально мощны" и "способны действовать без реальных ограничений". Также в документе заявляется, что РФ не удалось повлиять на референдум по Brexit.

- Источники усомнились в возобновлении чартеров между РФ и Турцией этим летом. Собеседник "Интерфакса" уточнил, что турецкие авиакомпании готовы обеспечить регулярные перевозки сразу из нескольких крупных городов России. Но такие перевозки возможны только на принципах взаимности, а список предложенных турецкой стороной аэропортов не совпадает с предложениями Росавиации и Роспотребнадзора.

- Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить от 1600 рублей. Оценка для легковой машины произведена из расчета 2,5 рубля за километр.

- Два российских моряка получили по 253 года колонии в Греции за перевозку нелегалов. Сами граждане РФ вины не признают и заявляют, что приехали перевозить туристов. Когда их яхта сломалась, вместо помощи на место прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель потребовал от россиян пустить мигрантов на борт.

- Часть поездов в метро Москвы оборудуют системой распознавания лиц за 1,4 млрд руб. Система может появиться в вагонах поездов со сквозным проходом "Москва".