Что произошло за день: суббота, 22 августа

Новые жесткие заявления Лукашенко и Навальный в Берлине

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лукашенко потребовал с понедельника закрыть бастующие заводы. Президент, выступая в Гродно, заявил, что не надо заставлять никого работать. Он убежден, что частные компании подталкивают белорусов к забастовкам, чтобы занять место госпредприятий. Кроме того, он распорядился привести основные части Вооруженных сил страны в полную боевую готовность и реагировать без предупреждения на нарушение границ.

- Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Берлине. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. В фонде сообщили, что состояние оппозиционера стабильное. В берлинской клинике Шарите начали широкую медицинскую диагностику Навального. В свою очередь омские врачи предложили немецким коллегам помощь в лечении пациента.

- Количество случаев COVID-19 в России превысило 950 тысяч. Суточный прирост заболевших составил 4 921, в Москве 687 новых инфицированных. Тем временем на Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости COVID-19: за сутки выявлено 2 328 зараженных.

- На материнский капитал можно будет купить музыкальные инструменты. Минпромторг, Минпросвещения и Минтруд должны подготовить соответствующие предложения. Коснется новшество, как планируется, инструментов отечественного производства.

- Россиянин Немков нокаутировал американца Бейдера в чемпионском бое MMA. Он уже во втором раунде победил действующего чемпиона и стал обладателем пояса Bellator в полутяжелом весе.