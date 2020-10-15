Что произошло за день: четверг, 15 октября

Санкции ЕС по "делу Навального", система регистрации на входе в ночные клубы Москвы и отставка президента Киргизии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Евросоюз ввел санкции в связи с "делом Навального". В списке оказались шесть физических лиц, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, а также один НИИ. Великобритания ввела аналогичные санкции. В Кремле не увидели логики в составлении санкционного списка.

- В России коронавирус за сутки выявлен еще у 13 754 человек. На Москву пришлись 3 942 случая заражения. В среднем по России число зараженных составляет 7,5 человек на 100 тысяч. В Минздраве заявили, что почти треть пациентов с коронавирусом старше 80 лет умирает. В числе факторов риска специалисты называют ожирение, нехватку витамина D и проблемы с сердцем. Специалист Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал спад заболеваемости в ноябре.

- В ночных заведениях Москвы введут регистрацию на входе. С 19 октября гости должны будут сканировать QR-коды или отправлять сообщения на короткий номер 7377, чтобы позднее их могли оповестить о возможном контакте с носителем коронавируса. Штрафовать за отказ от регистрации или тестирования на COVID-19 не будут. Если эксперимент будет успешным, систему могут распространить на госучреждения.

- Бизнесмен Евгений Пригожин попал под санкции ЕС и Великобритании. В Евросоюзе сочли его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию. Пригожин заявил, что расстроен из-за санкций.

- Россия отказалась от продолжения консультаций с Австралией и Нидерландами по крушению рейса MH17.

- В Волгограде убиты двое боевиков. По данным ФСБ, они планировали теракты по указанию из Сирии. При обыске была найдена карта, на которой был отмечен район монумента "Родина-мать зовет!".

- Президент Киргизии объявил об уходе в отставку. Сооронбай Жээнбеков объяснил решение тем, что не хочет кровопролития. По Конституции полномочия президента в такой ситуации получает спикер парламента. Премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что исполнять обязанности главы государства будет он, так как Канат Исаев от них отказался.