Что произошло за день: среда, 16 декабря

Испытания регионального Ил-114-300, цены на масло и сахар в России и миротворцы в Карабахе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Подписаны соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. В документах, подписанных ритейлерами и производителями, закреплены цены на сахар (46 рублей в рознице), подсолнечное масло (110 рублей в рознице). Соглашения предусматривают корректировку цен в течение пяти дней с 16 декабря. Отраслевые союзы констатируют, что цены на сырье уже начали снижаться. Кроме того X5 Retail Group объявила, что устанавливает нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров. В "Магните" заверили, что наценка на социально значимые товары в его магазинах находятся на минимальных или нулевых уровнях.

- Региональный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет. "ОАК" с 2023 года планирует начать серийные поставки этого самолета. Ил-114-300 предназначен для перевозки до 70 пассажиров или до 7 тонн грузов на региональных авиалиниях.

- Пашинян заявил, что миротворцы РФ окружены военными Азербайджана в Гадруте. По утверждению премьера, на данном участке армянские военнослужащие попали в азербайджанский плен. В Минобороны РФ эти заявления опровергли, подчеркнув, что все подразделения выполняют задачи в штатном режиме. Армянские СМИ заявляют, что в Гадрутском районе в плен к азербайджанцам попали 160 военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Минобороны НКР заявили, что версия пленения проверяется при посредничестве российских миротворцев.

- В России за сутки выявлено 26,5 тыс. новых заболевших коронавирусом. В Москве суточный прирост составил 5028, и количество новых случаев заражения коронавирусом в столице последние три дня не превышает шести тысяч. ВОЗ уже предупреждает о высокой вероятности возникновения в Европе новой волны коронавируса в начале 2021 года из-за празднования Рождества и Нового года.

- Калининградское "дело врачей" завершилось оправданием. Присяжные 10 декабря вынесли вердикт о невиновности медиков в смерти недоношенного новорожденного мальчика. Сегодня Калининградский областной суд на основании вердикта вынес приговор о невиновости.

- Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов. Путешественники, которые хотят посетить эту страну на срок до 30 дней, должны будут получить сертификат о въезде. Требования о брони отеля для карантина, страховке, справке с результатом ПЦР-теста об отсутствии COVID сохраняются.