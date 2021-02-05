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Что произошло за день: пятница, 5 февраля

Очередной суд над Навальным, высылка дипломатов из России за участие в акциях, решение суда по аварии на ТЭЦ в Норильске

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия объявила о высылке дипломатов трех стран за участие в акциях протеста. Речь идет о представителях Швеции, Польши и Германии. МИД Швеции заявил, что сотрудник петербургского генконсульства не участвовал в акциях. Канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила расширением санкций, но отметила неизменность позиции по "Северному потоку 2". МИД Польши предупредил о последствиях высылки дипломатов.

- Состоялось заседание по делу в отношении Навального о клевете. Оппозиционер не признал вину и заявил, что ничего не знал о ветеране Игнате Артеменко, пока к нему не пришла полиция. Потерпевший же потребовал публичных извинений. Во время дачи показаний ему вызывали скорую. Следующее заседание состоится 12 февраля.

- Суд взыскал с "дочки" "Норникеля" 146,2 млрд рублей за аварию на ТЭЦ в Норильске. Сумма требований Росприроднадзора составляла 148 млрд рублей. "Норникель" взял тайм-аут на изучение решения суда. Власти Красноярского края намерены предъявить компании дополнительные претензии.

- В России коронавирусом заразились еще 16 688 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за три недели число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей сократилось более чем на 30%. Между тем в РАН сообщили о подготовке клинических испытаний лекарства на основе нейтрализующих антител.

- Кремль не увидел проблемы в том, что согласование протестных акций невозможно. Дмитрий Песков также заявил об отсутствии необходимости придумывать новые правила согласования массовых мероприятий в свете коронавирусных ограничений. Отвечая на замечания о том, что парад Победы все же проводится, пресс-секретарь президента РФ назвал подобные мероприятия более упорядоченными.

- Антон Дроздов покинул пост замминистра финансов РФ в рамках сокращения.

- Ни одна страна-член Евросоюза пока не внесла предложений о санкциях в отношении России из-за Навального. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что его визит в Москву является частью подготовки к будущему обсуждению мер. Глава МИД России Сергей Лавров назвал возможные санкции внутренним делом ЕС.

- Всероссийскую перепись населения вновь перенесли из-за пандемии. Теперь она намечена на сентябрь.

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