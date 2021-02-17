Что произошло за день: среда, 17 февраля

Требование ЕСПЧ, приговор для хабаровского экс-губернатора и пенсия Матвиенко

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату. По версии следствия, будучи вице-президентом и советником президента "Роснефти" в представительстве по краю, он благодаря заключению договора аренды по завышенной цене растратил средства компании на сумму свыше 7,5 млн руб. Суд признал его виновным в растрате, сам Ишаев заявил, что дело против него заказное.

- ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить Навального, сообщила его адвокат. В материалах говорится, что суд принял такое решение, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя". Глава Минюста Константин Чуйченко отметил, что требование ЕСПЧ противоречит российскому законодательству и не содержит ссылок на нормы права. Адвокат оппозиционера настаивает, что власти РФ должны исполнить решение Европейского суда.

- Дума приняла в I чтении законопроект о налогообложении цифровой валюты. Согласно документу, обязательному налоговому декларированию будут подлежать операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тыс. рублей в год.

- Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии. Спикер Совфеда рассказала, что в интернете появляются сообщения о ее пенсии в 450 тысяч рублей. Матвиенко подчеркнула, что на самом деле ее пенсия составляет 25 тысяч рублей.

- Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ. Режиссер считает, что такая статья позволит избежать "тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны".

- Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года. В стране выявлено 12 828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве пятые сутки подряд COVID-прирост не превысил 2 тысячи. В Роспотребнадзоре полагают, что к лету Россия может выйти на минимум заражений коронавирусом за все время пандемии.

- Впервые до стадии 1/2 финала Australian Open добрались два россиянина. Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева и теперь в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом, который победил Рафаэля Надаля из Испании. На следующей неделе Медведев станет третьей ракеткой мира. В другом полуфинале россиянин Аслан Карацев сыграет с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем.