Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

Что произошло за день: среда, 17 февраля

Требование ЕСПЧ, приговор для хабаровского экс-губернатора и пенсия Матвиенко

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату. По версии следствия, будучи вице-президентом и советником президента "Роснефти" в представительстве по краю, он благодаря заключению договора аренды по завышенной цене растратил средства компании на сумму свыше 7,5 млн руб. Суд признал его виновным в растрате, сам Ишаев заявил, что дело против него заказное.

- ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить Навального, сообщила его адвокат. В материалах говорится, что суд принял такое решение, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя". Глава Минюста Константин Чуйченко отметил, что требование ЕСПЧ противоречит российскому законодательству и не содержит ссылок на нормы права. Адвокат оппозиционера настаивает, что власти РФ должны исполнить решение Европейского суда.

- Дума приняла в I чтении законопроект о налогообложении цифровой валюты. Согласно документу, обязательному налоговому декларированию будут подлежать операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тыс. рублей в год.

- Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии. Спикер Совфеда рассказала, что в интернете появляются сообщения о ее пенсии в 450 тысяч рублей. Матвиенко подчеркнула, что на самом деле ее пенсия составляет 25 тысяч рублей.

- Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ. Режиссер считает, что такая статья позволит избежать "тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны".

- Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года. В стране выявлено 12 828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве пятые сутки подряд COVID-прирост не превысил 2 тысячи. В Роспотребнадзоре полагают, что к лету Россия может выйти на минимум заражений коронавирусом за все время пандемии.

- Впервые до стадии 1/2 финала Australian Open добрались два россиянина. Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева и теперь в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом, который победил Рафаэля Надаля из Испании. На следующей неделе Медведев станет третьей ракеткой мира. В другом полуфинале россиянин Аслан Карацев сыграет с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем.

Новости

МИД увидел вмешательство в дела РФ в требовании ЕСПЧ освободить Навального

Адвоката Навального сочла, что РФ должна его отпустить по решению ЕСПЧ

ФАС проверит последствия для цен от слияния "Яндекс.Такси" и Uber

Росстат отметил продолжение роста цен на подсолнечное масло

Глава Минюста счел неисполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального

Глава Минюста счел неисполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального

ВС напомнил об уголовном наказании для болеющих COVID-19 при нарушении санэпиднорм

Оба суда над Навальным в субботу пройдут в Бабушкинском суде

РКН потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Соловьева

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Началась третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');