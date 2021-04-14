Что произошло за день: среда, 14 апреля

Вторая прививка Путина, проблемы МС-21 и срок для бывшего помощника полпреда президента

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Всех возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать COVID-тесты. ПЦР-тест ранее был обязателен только для прибывших на самолетах. Новое требование вступает в силу с 15 апреля. Суточный прирост заражений коронавирусом в РФ на среду составил 8,3 тыс.

- Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Российский лидер заявил, что укол ему сделали прямо перед заседанием попечительского совета РГО. Путин отметил, что после второй прививки никаких побочных явлений у него нет, а после первого компонента был хороший иммунный ответ.

- Патрушев заявил, что Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем. Секретарь Совбеза РФ считает, что поводом для начала военных действий могут стать "организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники". По словам Патрушева, в Крыму существует угроза терактов, они могут произойти из-за антироссийской деятельности США, НАТО, ряда стран ЕС и Украины. Тем временем Киев заявляет о стягивании 110 тыс. военных РФ к границам Украины.

- Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций, заявил вице-премьер Юрий Борисов. При этом он подчеркнул, что России уже удалось преодолеть ограничения по ряду позиций, в частности, по композитам.

- Экс-помощнику полпреда президента в УФО Воробьеву дали 12,5 лет за госизмену. О задержании Александра Воробьева стало известно летом 2019 года. Материалы его уголовного дела засекречены.

- Из Среднеуральского монастыря вывезли всех обитателей. Насельникам предлагали разместиться на базе отдыха в Екатеринбурге, но одна из монахинь подтвердила, что никто из проживавших в монастыре туда поехать не согласился. Территория монастыря закрыта на время проведения экспертизы. Между тем эксперт рассказал, что Среднеуральский монастырь не единственная база параправославных сектантов в России.