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Что произошло за день: вторник, 18 мая

Покупка "Дикси" "Магнитом", высылка дипломата из Северной Македонии и приостановка работы Центрального детского магазина

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Магнит" договорился о покупке "Дикси". Ритейлер намерен приобрести Dixy Holding Limited - холдинговая структура группы компаний, управляющих 2 612 магазинами "у дома" под брендом "Дикси". Впрочем ФАС пока не получила ходатайство о согласовании сделки. О покупке было объявлено в день рождения основного конкурента "Магнита" - компании Х5 Retail Group, которая по случаю 15-летия объявила о ребрендинге.

- Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина на Лубянке. Сделано это из-за нарушения противоэпидемических мер во время автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром", которая собрала огромную толпу в центре столицы.

- Мэр Владивостока Гуменюк сообщил об уходе в отставку. Чиновник решил покинуть пост после публичной критики со стороны полпреда президента Юрия Трутнева.

- Северная Македония вышлет российского дипломата. В российском посольстве подтвердили, что получили соответствующую ноту, но причины высылки пока не известны.

- В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. В Москве суточный COVID-прирост упал до уровня менее 2,5 тыс. случаев впервые с 6 мая.

- В Германии заявили, что вопрос о судьбе стройки "Северного потока 2" решится в течение года. Как заявил глава Минэкономики страны, вопрос сейчас не в получении разрешений, а в скорости работы прокладчиков газопровода.

- Температурный рекорд конца XIX века побит в Москве. В центре столицы, на улице Балчуг, воздух раскалился до 31,3 градуса, на опорной метеостанции на ВДНХ - до 30,7 градуса.

- Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах. Власти Эквадора, которому принадлежит архипелаг, объяснили обрушение естественной эрозией.

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