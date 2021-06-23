Что произошло за день: среда, 23 июня

Инцидент с британским эсминцем в Черном море, очередные COVID-антирекорды и пересмотр дела об изнасиловании сотрудницы полиции

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу в Черном море. В Минобороны РФ сообщили, что иностранный корабль вошел в территориальные воды РФ в районе крымского мыса Фиолент. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, затем Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого эсминец "Дефендер" покинул терводы РФ. Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании был вызван в Минобороны РФ. Между тем министерство обороны Великобритании настаивает, что выстрелов по кораблю "Дефендер" не было. Об этом же заявило и британское посольство в РФ. Российские военные обнародовали кадры, на которых действия британского эсминца отслеживаются российским самолетом и беспилотником.

- Суточный показатель COVID-смертности в РФ стал максимальным с февраля: умерли за сутки 548 пациентов. В Москве второй день подряд побит рекорд смертности от COVID за всю пандемию: скончались 88 человек. В столице 6 534 новых случая. В Подмосковье выявлено 2 232 новых инфицированных.

- Непривитым жителям Подмосковья могут запретить поездки на общественном транспорте. Такой шаг рассматривает Минздрав региона. Пока же в Московской области с 24 июня введут ограничение на посещение фудкортов и летних веранд, а с 28 июня - предприятий общественного питания.

- Меркель и Макрон призвали подумать о приглашении Путина на саммиты ЕС. По данным СМИ, такая инициатива была озвучена после переговоров президентов РФ и США в Женеве. Предложение Меркель и Макрона стало неожиданностью для некоторых стран ЕС.

- Экс-полицейские в Уфе вновь получили до 7 лет колонии за изнасилование коллеги. Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев были осуждены в декабре 2019 года, но приговор был обжалован, и в июне 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал Матвеева и Галиева, а Яромчуку наказание было снижено. Но и это судебное решение было отменено, а дело отправлено на пересмотр.

- Путин посоветовал Кадырову вновь идти на выборы главы Чечни. По словам президента РФ, под руководством главы республики в регионе серьезно развивается экономика, а сам Кадыров "в материале".

- Правительство утвердило новые сроки Всероссийской переписи населения. Она состоится с 1 по 31 октября 2021 года, в отдаленных и труднодоступных районах - до 20 декабря 2021 года.