Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

Что произошло за день: среда, 23 июня

Инцидент с британским эсминцем в Черном море, очередные COVID-антирекорды и пересмотр дела об изнасиловании сотрудницы полиции

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу в Черном море. В Минобороны РФ сообщили, что иностранный корабль вошел в территориальные воды РФ в районе крымского мыса Фиолент. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, затем Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого эсминец "Дефендер" покинул терводы РФ. Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании был вызван в Минобороны РФ. Между тем министерство обороны Великобритании настаивает, что выстрелов по кораблю "Дефендер" не было. Об этом же заявило и британское посольство в РФ. Российские военные обнародовали кадры, на которых действия британского эсминца отслеживаются российским самолетом и беспилотником.

- Суточный показатель COVID-смертности в РФ стал максимальным с февраля: умерли за сутки 548 пациентов. В Москве второй день подряд побит рекорд смертности от COVID за всю пандемию: скончались 88 человек. В столице 6 534 новых случая. В Подмосковье выявлено 2 232 новых инфицированных.

- Непривитым жителям Подмосковья могут запретить поездки на общественном транспорте. Такой шаг рассматривает Минздрав региона. Пока же в Московской области с 24 июня введут ограничение на посещение фудкортов и летних веранд, а с 28 июня - предприятий общественного питания.

- Меркель и Макрон призвали подумать о приглашении Путина на саммиты ЕС. По данным СМИ, такая инициатива была озвучена после переговоров президентов РФ и США в Женеве. Предложение Меркель и Макрона стало неожиданностью для некоторых стран ЕС.

- Экс-полицейские в Уфе вновь получили до 7 лет колонии за изнасилование коллеги. Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев были осуждены в декабре 2019 года, но приговор был обжалован, и в июне 2020 года Верховный суд Башкирии полностью оправдал Матвеева и Галиева, а Яромчуку наказание было снижено. Но и это судебное решение было отменено, а дело отправлено на пересмотр.

- Путин посоветовал Кадырову вновь идти на выборы главы Чечни. По словам президента РФ, под руководством главы республики в регионе серьезно развивается экономика, а сам Кадыров "в материале".

- Правительство утвердило новые сроки Всероссийской переписи населения. Она состоится с 1 по 31 октября 2021 года, в отдаленных и труднодоступных районах - до 20 декабря 2021 года.

Новости

Лётный директор S7 задержан за взятку

Лётный директор S7 задержан за взятку

Военные РФ обнародовали видео британского эсминца в Черном море

Дело о шпионаже Карины Цуркан

Апелляция признала законным наказание для Карины Цуркан за шпионаж

Пандемия коронавируса

Непривитым жителям Подмосковья могут запретить поездки на общественном транспорте

Непривитым жителям Подмосковья могут запретить поездки на общественном транспорте

Путин посоветовал Кадырову вновь идти на выборы главы Чечни

Путин посоветовал Кадырову вновь идти на выборы главы Чечни

Минобрнауки РФ подумает о допуске к очным занятиям только привитых студентов

Минобрнауки РФ подумает о допуске к очным занятиям только привитых студентов
Пандемия коронавируса

В Подмосковье введут ограничения на посещение предприятий общепита

Минобороны РФ сочло опасными действия эсминца Британии в Черном море

Минобороны РФ сочло опасными действия эсминца Британии в Черном море

Власти РФ подтвердили, что граждане выезжают за границу в пандемию на свой риск

Власти РФ подтвердили, что граждане выезжают за границу в пандемию на свой риск

Экс-полицейские в Уфе вновь получили до 7 лет колонии за изнасилование коллеги

Экс-полицейские в Уфе вновь получили до 7 лет колонии за изнасилование коллеги
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');