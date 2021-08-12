Что случилось этой ночью: четверг, 12 августа

Крушение вертолета с туристами на Камчатке, задержание двух сбежавших из истринского ИВС, планы США по эвакуации дипломатов из Кабула

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами. Восемь человек погибли, столько же выжили, их везут в краевую больницу в Петропавловске-Камчатском. Вертолет упал в Курильское озеро и почти сразу утонул. Причиной катастрофы мог стать сильный туман, спровоцировавший ошибку пилотирования. В компании "Витязь-Аэро", которой принадлежит разбившийся Ми-8, заявили, что вертолет в 2020 году прошел капремонт. По словам источника "Интерфакса", проверки надзорных органов в "Витязь-Аэро" выявляли многочисленные нарушения. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности полетов.

- Двух сбежавших из истринского ИВС задержали в подмосковном Подольске. Оперативники обнаружили 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану на съемной квартире. С ними были арендаторы квартиры - мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия беглецам. Все четверо задержаны.

- Морская вода в зонах рекреации новороссийской акватории, где произошел разлив нефти, соответствует нормам, заявил Роспотребнадзор. По его данным, содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации.

- США могут до конца августа эвакуировать своих дипломатов из посольства в Афганистане, узнало Politico. Этот вариант рассматривается на фоне быстрого наступления боевиков "Талибана" (запрещен в РФ). По данным The Washington Post, в среду возле города Кундуз талибам сдался целый армейский корпус Вооруженных сил Афганистана - речь идет о сотнях афганских военных.

- Лондонский "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв испанский "Вильярреал". Основное время встречи, прошедшей в Белфасте, завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время счет не изменился. В серии пенальти успешнее оказались футболисты "Челси" (6:5).