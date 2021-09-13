Что произошло за день: понедельник, 13 сентября

Подозреваемый по делу о смертельном отравлении арбузами в Москве, открытие рейсов из России еще в четыре страны, грядущие холода в Москве

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роспотребнадзор связал смертельное отравление арбузами в Москве с дезинсекцией в магазине. Экспертиза выявила следы средства для уничтожения насекомых. Задержан 39-летний сотрудник частной компании, занимавшийся обеззараживанием помещений "Магнита". Магазин проведет внеплановую проверку подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции.

- Россия с 21 сентября возобновит рейсы в Испанию, Ирак, Кению и Словакию. Также возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы, в направлении египетских курортов увеличивается число рейсов. Между тем для туристов Испания все равно остается закрытой: в страну можно въехать для работы, учебы и лечения.

- Цена на газ в Европе продолжает быстро расти. К 16:00 по московскому времени она достигала $755 за тысячу кубометров.

- Владимир Путин заявил, что в его окружении болеют коронавирусом. Он допустил, что ему самому может понадобиться уйти на карантин. На утро понедельника в России были выявлены еще 18 178 случаев заражения, из них в Москве - 2 022.

- Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ поддерживает отмену обязательного техосмотра. "Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью", - сказал премьер-министр РФ на совещании с вице-премьерами.

- В Москве начался отопительный сезон. Власти обещают обеспечить все объекты теплом в течение пяти дней. Синоптики предупредили, что к концу недели температура в столице может опуститься до нуля.

- Марио Фернандес объявил о завершении выступлений за сборную России по футболу. Защитник московского ЦСКА решил сосредоточиться на играх за клуб.