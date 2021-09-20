Что случилось этой ночью: понедельник, 20 сентября

Предварительные итоги выборов в Госдуму и лауреаты телевизионной премии "Эмми"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Голосование на выборах в Госдуму РФ завершилось во всем мире. К 7:00 по московскому времени закрылся последний участок в канадском Ванкувере. На российской территории последние участки закрылись в 21:00 в Калининградской области, но на большей части РФ голосование, проходившее с 17 по 19 сентября, завершилось в 20:00. В настоящее время идет подсчет голосов.

- "Единая Россия" предварительно получает конституционное большинство в Госдуме VIII созыва. После обработки половины протоколов у ЕР более 46% голосов, вдобавок более 190 мест единороссы получают по одномандатным округам. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак еще вечером поздравил однопартийцев "с чистой и честной победой". По его словам, федеральная пятерка "Единой России" пока не решила, идти ли в Думу. Всего в Госдуму на данный момент проходят: КПРФ (21,40%), ЛДПР (8,07%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,62%), а также новый участник парламентских выборов - "Новые люди" (5,97%).

- Михаил Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края. После обработки более 99% голосов врио губернатора набирает 56,8% голосов. Он уже объявил, что назначит сенатором от края зампреда по внутренней политике Андрея Базилевского. Правительство региона сложит полномочия после вступления Дегтярева в должность. Между тем на выборах в Госдуму в Хабаровском крае КПРФ с 26,51% голосов обошла "Единую Россию", получившую 24,50%.

- Премию "Эмми" как лучший драматический сериал получил байопик "Корона", рассказывающий о жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Лучшим мини-сериалом стал "Ход королевы", приз за лучший комедийный сериал получил "Тед Лассо".