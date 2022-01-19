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Что произошло за день: среда, 19 января

Отказ Поклонской стать послом в Кабо-Верде, задержание замглавы Минтранса РФ и обыски в офисе Геннадия Гудкова

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" пригрозил прекратить подачу газа в Молдавию при неуплате аванса за январь. "Молдовагаз" предложил выплатить часть аванса - около $38 млн из $63 млн. Если российский концерн не пойдет на уступки, в Молдавии могут ввести режим чрезвычайного положения. Однако потребители не останутся без газа, заверили в правительстве страны.

- Депутаты Госдумы от КПРФ предложили попросить президента РФ признать ЛНР и ДНР. Соответствующий проект внесли в Думу 11 депутатов-коммунистов во главе с Геннадием Зюгановым.

- Замглавы Минтранса РФ был задержан по подозрению в мошенничестве. Владимира Токарева обвинили в мошеннических действиях, совершенных пять лет назад в отношении компании "Спецтрансстрой". Пост заместителя главы Минтранса РФ может занять Валентин Иванов из аппарата правительства.

- Украинский суд не стал арестовывать Петра Порошенко. Экс-президент Украины был отпущен под личные обязательства с изъятием паспорта. Прокуратура просила заключить его под стражу по "угольному делу" с альтернативой залога в размере 1 млрд гривен.

- В офисе политика Геннадия Гудкова прошли обыски. Неотложные следственные действия были проведены в связи с расследованием по "делу тети Дмитрия Гудкова", заявила адвокат Гудкова.

- Наталья Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде. Российский МИД пояснил, что у нее "изменились личные обстоятельства". Кремль пока не согласовал новую кандидатуру на этот пост.

- Мосгорсуд признал законным ужесточение приговора Любови Соболь. Она пыталась обжаловать решение суда о замене ей условного наказания на реальные исправительные работы.

- В мире продолжает расти заболеваемость COVID-19. В России выявили 33 889 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, что на 2 647 заражений больше показателя предыдущего дня. В Москве этот показатель превысил максимумы осенней волны пандемии и приблизился к пикам летней волны. В Бельгии доля "омикрона" в заболеваемости COVID-19 превысила 90%, а в Израиле зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев заражения.

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