Что произошло за день: пятница, 25 февраля

Операция российских военных близ Киева, ограничение доступа к Facebook в РФ и перенос спортивных состязаний из России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные заблокировали Киев с запада. С утра в городе объявили воздушную тревогу в связи с авиаударами и стрельбой. Источник в Минобороны опроверг причастность России к ракетным ударам по Киеву, объяснив вспышки в небе падением украинского самолета, сбитого по ошибке своими же силами ПВО. Позже стало известно о том, что российские военные заблокировали столицу Украины с западной стороны и захватили аэродром "Гостомель" в ее пригороде.

- Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. Кремль заявил о готовности направить делегацию в Минск на встречу с Украиной, если Зеленский готов обсуждать нейтральный статус страны. Хотя МИД РФ пояснил, что возможные переговоры не отменят военную операцию.

- Силы ЛДНР при поддержке РФ движутся вглубь Украины по двум направлениям. Подразделения ЛНР продвинулись на глубину до 12 км на Северодонецком направлении. Группировка войск ДНР - на 11 км вглубь в направлении Волновахи. Число беженцев из Донбасса в РФ превысило 120 тыс. человек.

- В России с 25 февраля ограничат доступ к Facebook. Роскомнадзор пояснил, что это связано с ограничением аккаунтов четырех российских СМИ в этой соцсети. Генпрокуратура сочла это нарушением конституционных прав россиян и пригрозила Facebook блокировкой.

- Ответ Европы на военную операцию России на Украине. Австрия и Германия подтвердили планы ЕС о заморозке счетов Путина и Лаврова. Совет Европы приостановил членство России в организации. Европейский вещательный союз запретил России участвовать в конкурсе "Евровидение" в этом году.

- ЦБ объявил очередной пакет мер поддержки финсектора. Банкам ввели послабление в отношении норматива краткосрочной ликвидности, страховщикам дали возможность для расчета нормативов зафиксировать валютный курс. Также приостановлено ограничение на полную стоимость кредита.

- Перенос различных спортивных состязаний из России. МОК призвал отменить или перенести из РФ и Белоруссии все соревнования. Это точно коснется Чемпионата Европы по керлингу, Всемирной шахматной Олимпиады, этапов международных лыжных соревнований и гран-при России "Формулы-1". УЕФА решил провести финал Лиги чемпионов-2022 не в Петербурге, а в Париже.