Что произошло за день: среда, 30 марта

Намерение Южной Осетии войти в состав РФ, уголовное дело на депутата Делягина в Азербайджане и уход Хаматовой из "Современника"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Южная Осетия заявила о намерении войти в состав РФ. Президент республики Анатолий Бибилов рассказал, что в ближайшее время предпримет юридические шаги для инициации этого процесса. В качестве таких шагов со стороны Южной Осетии может быть и обращение к РФ, и другие конституционные процедуры, отметил депутат Леонид Калашников.

- В Кремле прокомментировали сроки перехода на оплату российского газа в рублях. Переход не будет запущен непосредственно 31 марта, это растянутый во времени процесс, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских импортеров, заверили в Кремле.

- Мединский заявил о готовности Украины выполнить принципиальные требования РФ. Они, в частности, предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Главное - у Киева появилось понимание того, что вопросы Крыма и Донбасса закрыты окончательно, добавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Список российских товаров для экспорта за рубли могут расширить. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил продавать недружественным странам за рубли удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес. Кремль одобрил проработку этой идеи, напомнив, что престиж доллара как основной мировой валюты изрядно зашатался.

- В России введут частичный запрет на покупку иностранного ПО госорганами. Им с 31 марта запрещено закупать без согласования иностранный софт для объектов критической информационной инфраструктуры, с 1 января 2025 года - использовать такое ПО.

- ФАС проверит крупнейших российских дистрибьюторов сахара. Проверки пройдут в связи резким повышением цен на этот товар, а также сокращением его предложения в торговых сетях, пояснили в ведомстве. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении производителей сахара.

- Еще две российские компании сообщили о проблемах с проведением купонных выплат по евробондам. "РЖД" и "Челябинский трубопрокатный завод" не смогли осуществить купонные платежи в срок. Однако "Полюс" сообщил об успешном погашении выпуска долларовых еврооблигаций.

- В Азербайджане завели уголовное дело на депутата Госдумы Михаила Делягина. Судом принято решение о его аресте и объявлении в международный розыск - из-за призывов к уничтожению энергетической и нефтяной промышленности страны.

- Чулпан Хаматова покинула театр "Современник". Актриса уволилась по собственному желанию 23 марта. Ранее сообщалось, что она уехала из России в Латвию.