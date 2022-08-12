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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Что произошло за день: пятница, 12 августа

Прогноз ЦБ РФ, новые COVID-данные и обрушение стены жилого дома в Омске

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг. Банк России ждет возвращение экономики России к потенциальным темпам роста в 2025 году. Как ожидается, нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года. По прогнозу, в случае глобального экономического кризиса экономика РФ сможет вернуться к росту в пределах 1% не ранее 2025 года. Центробанк считает одинаково вероятными сценарии ускоренной адаптации и глобального кризиса.

- Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с марта превысила 27,8 тыс. человек. Госпитализированы более 2,6 тысячи человек, скончались 57 пациентов с COVID-19.

- ЕК введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции. Решение принято после завершения антидемпингового расследования.

- Немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса. По данным "Коммерсанта", у "Чибо СНГ" остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца 2022 года, после этого компания должна продолжить поставки под новым брендом.

- Писатель Салман Рушди ранен во время лекции в Нью-Йорке. Британец индийского происхождения долгие годы получал угрозы из-за своего произведения "Сатанинские стихи", которое многие мусульмане расценивают как богохульство.

- Росздравнадзор начал проверку причин смерти ребенка после приема препарата "Золгенсма". Производитель самого дорогого препарата в мире обновит инструкцию по его применению.

- Стена жилого дома обрушилась в Омске. Пострадавших нет. По предварительной информации, площадь обрушения составляет 200 кв. м. Обрушилась стена дома с первого по пятый этаж.

- Юный хоккеист СКА умер на тренировке. Шайба попала спортсмену 2008 года рождения в область сердца, он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

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