Что произошло за день: пятница, 10 февраля

Приговор Фургалу, решение ЦБ по ставке и отставка главы кабмина Молдавии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд приговорил хабаровского экс-губернатора Фургала к 22 годам колонии по делу об убийствах. Иск потерпевших о возмещении морального вреда на сумму более чем в 1 млрд руб. суд оставил для рассмотрения в гражданском производстве.

- Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Регулятор сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7% и ждет ее возращения к целевым 4% в следующем году.

- РФ в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Планируемое сокращение затронет только нефть. ОПЕК+ вряд ли будет наращивать добычу нефти в ответ на снижение ее Россией, сообщили источники в альянсе.

- Врио главы Федеральной таможенной службы стал Руслан Давыдов. Занимавший этот пост с 2016 года Владимир Булавин освобожден от должности в связи с достижением 70 лет.

- Премьер Молдавии заявила об отставке правительства. Наталья Гаврилица заявила об этом после консультаций членов кабмина с президентом Майей Санду. На пост премьера выдвинули секретаря Совета безопасности Молдавии, советника президента по вопросам безопасности Дорина Речана.

- Путин 21 февраля обратится с Посланием к Федеральному Собранию, сообщил Дмитрий Песков. Он также отметил, что формат "Прямой линии" с президентом по-прежнему актуален, это мероприятие состоится.

- В 2022 году в России естественная убыль населения снизилась на 42,5% к 2021 году. Как сообщает Росстат, в 2022 году этот показатель составил 599 616 человек против 1 042 675 человек годом ранее.

- Арестованы оба фигуранта дела о взрыве в жилом доме в Новосибирске. По данным СКР, Иван Кавун и Ирина Урбах не имели квалификации по работе с газовым оборудованием и представлялись сотрудниками фактически не осуществляющей деятельность организации.

- В турецкой Антакье найдены тела четырех россиян, сообщает МЧС РФ. Ранее стало известно, что российские спасатели направилась в район Хатай (Антакья) на поиски пострадавшей от землетрясения российской семьи с двумя детьми. По последним данным, общее число жертв в Турции и Сирии превысило 22,3 тыс.