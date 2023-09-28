Что произошло за день: четверг, 28 сентября

Будущее непризнанного Карабаха, атака на систему бронирования и умер сыгравший Дамблдора актер

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Республика Нагорный Карабах прекратит существование к началу 2024 года. Все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, должны быть распущены до 1 января 2024 года. В Кремле заявили, что в связи с этим будут делать упор на гуманитарный аспект. Дмитрий Песков отметил, что прямой причины для массового исхода армян из Карабаха нет. Правительство Армении сообщило об эвакуации более 76 тыс. человек из Нагорного Карабаха. Никол Пашинян заявляет, что в Карабахе не останется армян.

- Рубен Варданян арестован в Азербайджане. Экс-госминистр Нагорного Карабаха обвиняется в том числе в финансировании терроризма. Кроме того, бывший министр иностранных дел непризнанного Нагорного Карабаха, советник президента республики Давид Бабаян принял решение сдаться властям Азербайджана.

- Система бронирования Leonardo подверглась массированной DDоS-атаке из-за рубежа. Ряд рейсов были задержаны. Через несколько часов работоспособность системы была восстановлена. Позднее "Ростех" сообщил, что российская система бронирования авиабилетов вновь подвергается DDоS-атакам.

- Путин встретился с Кадыровым. Президент РФ отметил положительную динамику в социально-экономическом развитии Чечни. Глава республики рассказал, что Путин поддержал идею строительства новой мечети в Москве.

- Апелляционный суд утвердил пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу. Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

- Россия, десять лет добивавшаяся выхода на китайский рынок свинины, получила на него доступ. КНР отменила ограничения по результатам оценки анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ.

- В Ташкенте произошел взрыв на промышленном складе. Погиб подросток, пострадали 163 человека. Повреждены 26 многоэтажных домов и станция метро.

- Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года, последнее время он проходил лечение от пневмонии.