Что произошло за день: воскресенье, 14 апреля

Реакция на удар Ирана по Израилю, ухудшение паводковой ситуации в Кургане, отставка главного тренера "Спартака"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Внеочередной саммит Евросоюза в связи с ударом Ирана по израильской территории состоится 17-18 апреля. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассмотрит возможность введения новых санкций против Тегерана. В свою очередь МИД Ирана вызвал послов Великобритании, Франции и ФРГ, осудив "двойные стандарты".

- Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран предпримет более весомые действия, если его интересы вновь окажутся под угрозой. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что при ударе по Израилю "операция достигла целей". В Израиле заявили, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных по территории страны, были перехвачены.

- МИД России выразил озабоченность в связи с эскалацией после удара Ирана по Израилю и призвал все вовлеченные стороны к сдержанности. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор и обсудили ситуацию.

- Сложная паводковая ситуация ожидается в Кургане в ночь на понедельник. В городе днем начался дождь, что привело к дополнительному притоку воды. За два часа к 20:00 по местному времени уровень воды в Тоболе поднялся на 18 см.

- Волна паводка в Оренбуржье начала перемещаться на юго-запад: уровень воды в реке Урал и ее притоках поднимается в Илекском районе. В районе Орска уровень воды к утру упал ниже опасной отметки.

- Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера "Спартака". К ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ против "Зенита", который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

- "Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу. Футболисты команды со счетом 5:0 разгромили "Вердер".