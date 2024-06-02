Что произошло за день: воскресенье, 2 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Республике Коми произошел пожар на НПЗ. В результате возгорания в резервуарном парке на площадке цеха ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" погибли два человека, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что пожар не связан с беспилотниками. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности. Возгорание ликвидировано.

- ОПЕК+ продлил действующие квоты на весь 2025 год. Восемь стран ОПЕК+ во главе с РФ и Саудовской Аравией, которые добровольно сокращают добычу дополнительно к своим квотам, продлят свои сокращения в 1,7 млн баррелей в сутки на весь 2025 год. Также сообщается, что Россия работает со вторичными источниками информации для обновления официальной квоты на добычу нефти в рамках ОПЕК+.

- Российские войска взяли под контроль населенный пункт Уманское в ДНР.

- Китайский зонд "Чанъэ-6" совершил посадку на обратной стороне Луны. Его главная задача - первый в истории сбор образцов лунного грунта с обратной стороны Луны и доставка их на Землю.

- КНДР отправила в Южную Корею еще 600 воздушных шаров с мусором. Сеул грозит ответом на такие "иррациональные провокации".

- Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича. Женой 93-летнего миллиардера стала 67-летняя биолог Елена Жукова.

- "Зенит" победил "Балтику" и в пятый раз стал обладателем Кубка России. Петербуржцы выиграли матч в "Лужниках" со счетом 2:1.