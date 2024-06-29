Что произошло за день: суббота, 29 июня

Экспорт бензина из РФ, санкции ЕС против Белоруссии и напряженность на границе Украины и Белоруссии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство России разрешило экспорт бензина на июль. Глава Минэнерго заявил, что на внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением.

- В Минобороны Белоруссии заявили о росте напряженности на границе с Украиной. В Минске сообщают, что Украина стягивает туда войска, размещает спецназ. Минобороны Белоруссии направило дополнительные силы и средства ПВО близ границы.

- Совет ЕС запретил импорт из Белоруссии золота, алмазов и полезных ископаемых. Кроме того, Совет Евросоюза ввел запрет на перевозку грузов автотранспортом по территории ЕС с использованием прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии. Также вводятся дополнительные меры по экспортному контролю в отношении Белоруссии.

- Причиной пожара в общежитии в подмосковной Балашихе стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в региональном управлении СКР. В ночном пожаре погибли пять человек. Жильцы пострадавшего дома получат от 30 до 50 тыс. руб.

- В Севастополе объявлялась воздушная тревога, были сбиты две цели. Пострадали четыре человека, осколками был поврежден частный дом. Временно останавливалось движение по Крымскому мосту.

- Реформист Пезешкиан и консерватор Джалили вышли во второй тур президентских выборов в Иране.