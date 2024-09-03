Что произошло за день: вторник, 3 сентября

Приговор для члена-корреспондента РАН, арест замкомандующего ЛВО и вклады в рупиях в Сбербанке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Директор института Сибирского отделения РАН получил 15 лет колонии за госизмену. По данным СМИ, следствие посчитало, что ученый передал секретную информацию, связанную с научными разработками, представителям Китая в ходе научной конференции.

- Замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанов арестован по делу о коррупции. Сам он причастность к коррупции отверг.

- Путин заявил о готовности проектной документации транзитного газопровода по Монголии. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта. В ходе президентского визита в Монголию также были подписаны соглашение о сотрудничестве в поставках нефтепродуктов и межправсоглашение по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Кроме того, Владимир Путин пригласил президента Монголии в Москву на празднование 80-летия Победы.

- Сбербанк запустил для физлиц вклад в рупиях. Максимальный доход в 3,56% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, если открыть депозит на 1 год на сумму от 100 тыс. индийских рупий.

- Скончалась пострадавшая от атаки БПЛА в Саратове. Женщина была ранена в результате атаки беспилотника на многоэтажку 26 августа.

- Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море. Партнер BGP Litigation Сергей Гландин в своем блоге пишет, что процесс связан с действиями украинской компании "Славутич-Инвест".

- Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева может стать исполнительным директором от России в МВФ, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Внесение ее кандидатуры, предложенной Минфином и поддержанной ЦБ РФ и МИД, согласовал Михаил Мишустин.

- Умер конструктор подводных лодок Игорь Спасский. Ему было 98 лет. Спасский спроектировал более 200 субмарин.