Что произошло за день: четверг, 10 октября

Справка об участии в СВО на Госуслугах, решение об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке и Нобелевская премия по литературе

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Он также освобожден от обязанностей постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.

- ЦБ решил с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для банков полную стоимость кредита по ипотечным кредитам.

- Южнокорейская писательница Хан Ган получила Нобелевскую премию по литературе. Она стала первой женщиной из Азии, получившей Нобелевскую премию по литературе, и третьим корейским лауреатом.

- ВТБ не планирует buyback акций у "недружественных" нерезидентов. Разрешение президента РФ потребовалось для проведения реорганизации банка, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

- Суд отклонил кассацию Елены Блиновской на доначисления ей более 1 млрд рублей налогов.

- Ураган "Милтон", прошедший по Флориде, сместился в Атлантический океан. Известно о как минимум двух погибших, более 3 млн жителей Флориды остались без электричества.

- Справку об участии в СВО можно будет получить через портал Госуслуг с 1 ноября.

- Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Последним турниром в его карьере будет Кубок Дэвиса в ноябре.