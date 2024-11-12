Что произошло за день: вторник, 12 ноября

Протесты в Абхазии, проверка производителей молока и закон о чайлдфри-пропаганде

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Оппозиция в Абхазии устроила протесты против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Были блокированы дороги и автомобильные мосты. Вечером манифестанты разблокировали мосты на въезды в Сухум и прекратили протесты после того, как стало известно, что все задержанные 11 ноября оппозиционеры освобождены из-под стражи.

- Предотвращен теракт у Балаклавской ТЭС. Житель Севастополя по заданию украинской разведки собирался поджечь оборудование и нарушить работу железнодорожного транспорта. Он арестован.

- Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри. Распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, согласно закону, такой пропагандой не является.

- ЦБ РФ опроверг информацию об обещании снизить ставку в марте. Регулятору пришлось выступить с опровержением после того, как депутат от КПРФ опубликовала в своем телеграм-канале фразу как цитату председателя Банка России "С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года".

- Прокуроры в РФ начали проверку по поводу повышения производителями цен на молоко. Она проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга России.

- Сбербанк с 15 ноября возобновит сделки по семейной и IT-ипотеке.

- Голосование по вопросу о доверии правительству Шольца намечено на 16 декабря, утверждает издание Handelsblatt. По данным СМИ, выборы в Бундестаг должны пройти 23 февраля 2025 года.

- На юге Китая 35 человек погибли при наезде автомобиля на пешеходов. Еще 43 человека пострадали. Полиция задержала 62-летнего водителя. По предварительным данным, он устроил аварию на фоне недовольства разделом имущества после развода с женой.