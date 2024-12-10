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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Что произошло за день: вторник, 10 декабря

Лукашенко о ядерных боеголовках в Белоруссии, штрафы за нарушение ПДД и приговор экс-главе банка БКФ Миримской

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссию завезли несколько десятков ядерных боеголовок. Он также сообщил, что в Белоруссии сделают пусковую установку для комплекса "Орешник", а ракеты для неё будут поставлены Россией во второй половине 2025 года.

- Россия не ужесточает свою ядерную доктрину, а совершенствует ее, заявил Владимир Путин. По его словам, России теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а ракетный комплекс "Орешник".

- Комитет Думы одобрил поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД. Новые положения вступят в силу с 1 января 2025 года. Они, в том числе, увеличивают с 20 до 30 дней срок, в течение которого может быть уплачен со скидкой штраф за ряд нарушений, при этом скидка составит не 50%, как сейчас, а 25%.

- Проект об отмене запрета "Талибана" в РФ принят Думой в первом чтении. В настоящее время организация признана террористической и запрещена.

- Бывшая глава банка БКФ Ольга Миримская приговорена к 19 годам колонии за взятку. Она вину не признает и, как заявлял ее адвокат, считает уголовное преследование заказным. В частности, защита полагает, что следствие "ввели в заблуждение" бывшие мужья Миримской.

- Временное правительство Сирии сформирует Мухаммед Башир. Pанее он возглавлял так называемое правительство национального спасения Сирии. Между тем Израиль продолжает наносить авиаудары по военным объектам в Сирии, а израильские военные источники опровергают сообщения о масштабном вторжении.

- Самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП при посадке в Якутии. В результате инцидента никто не пострадал.

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