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Что произошло за день: суббота, 4 января

Применение С-400 и "Панциря-СМ" для поражения ATACMS, режим ЧС регионального характера в Севастополе и беспилотники в Воронеже

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о применении комплексов С-400 и "Панцирь-СМ" для поражения ракет ATACMS. Как отмечается, Украина пыталась 3 января ударить ракетами ATACMS по Белгородской области, военные РФ пообещали принять ответные меры.

- В Севастополе объявлен режим ЧС регионального характера после обнаружения выбросов мазута с потерпевших крушение танкеров. Губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что следы мазута обнаруживаются в разных местах, но в городе нет массового загрязнения береговой линии.

- ФСБ сообщила о задержании четырех граждан РФ по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, они планировали подорвать самодельную бомбу в месте массового скопления людей. В СКР уточнили, что среди задержанных двое – несовершеннолетних.

- Единый центр по спасению птиц откроют в Анапе. Более 3,3 тыс. испачканных мазутом птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона. Ветеринары выпустили 200 спасенных от мазута птиц в реку Кубань в Краснодаре. Для уборки пляжей Анапы увеличили число людей и техники после новых выбросов мазута. Ветер продолжает выносить новые мазутные пятна на берег в районе пансионата "Динамо" в Анапе. В Крыму в субботу очистили от мазута более 10 км береговой линии. Около 96 тыс. т грунта с мазутом собрано с пляжей Краснодарского края после крушения танкеров. Более 700 кв. км акватории Керченского пролива обследовано.

- Из Грузии депортированы 25 иностранцев после участия в акциях протеста в Тбилиси. Среди депортированных есть граждане РФ.

- Росавиация расследует инцидент с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", у которого отказал один из двигателей при взлете из аэропорта Шарм-эль-Шейх (Египет) в Екатеринбург. Резервное воздушное судно с 236 пассажирами на борту вылетело из Египта в 12:37 (по московскому времени).

- Башню Святого Олафа Выборгского замка открыли после многолетней реставрации.

- В Воронеже и пригороде сбиты не менее пяти беспилотников. Эвакуированы жители трех многоэтажек, в одной из них – около 100 человек. Обломки повредили стекла в нескольких домах, в Левобережном районе введен режим ЧС.

- Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли теннисный турнир в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

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