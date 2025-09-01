Что произошло за день: понедельник, 1 сентября

Источник о бюджете РФ, новый автомат от концерна "Калашников" и уменьшившийся айсберг

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бюджет РФ по итогам 2025 года может быть выше плановых 1,7% ВВП, сообщил источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок. Он также заявил, что экономка охлаждается быстрее, чем ранее ожидало правительство, прогноз по росту ВВП РФ может быть понижен до 1,2%.

- Минтранс изучает предложения совладельца "Внуково" инвестировать в "Домодедово". Ранее Виталий Ванцев заявлял о готовности стать инвестором "Домодедово", который в июне перешел в госсобственность.

- Владимир Путин пообщался "на полях" ШОС с Нарендрой Моди и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры пригласили российского президента в Индию и Турцию соответственно.

- "Калашников" изготовил первую опытную партию АМ-17. Для стрельбы из автомата используются все типы 5,45 мм боевых патронов, принятых на вооружение российской армии.

- Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче "Домодедово" государству.

- Крупнейший в мире айсберг раскололся и уменьшился до площади Петербурга: с 2,7 тыс. кв. км - такая площадь была в начале июня - до 1,7 тыс. кв. км.

- Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 800 человек. Пострадали более 2,5 тыс. человек.

- Футболист Дуглас Сантос отказался от российского спортивного гражданства. Бразилец получил его в 2024 году, но за сборную России так и не сыграл.