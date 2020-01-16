Что случилось этой ночью: четверг, 16 января

Стрельба в суде Новокузнецка, поправки в российскую Конституцию, первая фаза торговой сделки США и КНР

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин своим распоряжением создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. В состав рабочей группы вошли видные общественные деятели, законодатели, ученые, музыканты, артисты, спортсмены - всего более 70 человек. Сопредседателями утверждены сенатор Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. На "установочное заседание" члены рабочей группы соберутся уже сегодня, а в пятницу, 17 января, приступят к работе над поправками.

- Пристав погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка. Утром в четверг в здание суда пришел мужчина с ружьем и открыл там стрельбу. Судебный пристав был ранен в живот, он скончался по дороге в больницу. Вторая пострадавшая - юрист - в тяжелом состоянии, у нее ранения ног и лица. По словам источника, стрелок является потерпевшим по уголовному делу, а раненная им женщина - свидетелем.

- США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. Церемония подписания прошла в Белом доме. От США соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора подписал лично президент Дональд Трамп, Китай представлял вице-премьер Госсовета Лю Хэ. В американском Госдепе подписание первой фазы торгового соглашения назвали большой победой США. При этом переговоры по второй фазе уже начались, заявил вице-президент США Майк Пенс.

- У посольства РФ в Бейруте произошли столкновения между полицией и протестующими. Ливанская полиция применила против участников акции слезоточивый газ. Российские дипломаты не пострадали. Ущерб зданию посольства РФ, расположенному рядом со штаб-квартирой МВД Ливана, которая была целью протестующих, нанесен не был.

- Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат. Их доставили семеро специально назначенных "менеджеров по импичменту" после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписала документы об импичменте для их передачи в верхнюю палату Конгресса. Сенат официально примет документы в полдень четверга (18:00 по мск), "менеджеры" должны будут формально их представить. Белый дом в свою очередь счел передачу дела об импичменте в Сенат шансом "снять подозрения" с Трампа.