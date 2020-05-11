Что случилось этой ночью: понедельник, 11 мая

Пожар в подмосковном хосписе, новые случаи COVID-19 в Ухане и отмена Каннского кинофестиваля

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Десять человек погибли при пожаре в красногорском хосписе для пожилых "Второй дом". Девять пострадавших госпитализированы, из них шестеро - в реанимации. Часть постояльцев и сотрудников смогли выбраться из горящего здания, но внутри оставались лежачие пациенты. По данным городской администрации, здание по документам является не хосписом, а частным домом. Сейчас власти Красногорска ищут родственников постояльцев хосписа.

- На Ставрополье мужчина бросил гранату во двор к соседям, отмечавшим день рождения. По разным оценкам, пострадали от восьми до 15 человек. Подозреваемый задержан. Причиной его поступка назван бытовой конфликт на фоне личной неприязни к собравшимся. Возбуждено уголовное дело.

- В китайском Ухане снова начало расти число выявленных случаев COVID-19. Накануне в городе был подтвержден первый с начала апреля случай заражения коронавирусом, сегодня - сразу пять новых заболевших. Всего в материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев COVID-19 и 12 бессимптомных больных.

- Борис Джонсон объявил о смягчении в Англии антивирусных ограничений с 13 мая. Англичане смогут загорать, путешествовать на машинах, почти неограниченно заниматься спортом на улице. Также британский премьер объявил о планах ввести карантин для прибывающих из-за рубежа и повысить штрафы для нарушителей ограничительных мер.

- 56 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией умерли в Москве за сутки. Общее число жертв заболевания в столице выросло с 1068 до 1124 человек.

- Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится. Организаторы исключили возможность проведения фестиваля в традиционном формате в этом году. В начале июня они представят список фильмов, отобранных для смотра. Эти картины покажут на других фестивалях, в том числе Венецианском.