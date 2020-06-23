Что произошло за день: вторник, 23 июня

Налоговая инициатива Владимира Путина, перепись в 2021 году и пять младенцев в столичной квартире

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Президент озвучил новые меры поддержки граждан и экономики на фоне вызванного коронавирусом кризиса. В частности, с 2021 года ставка НДФЛ для россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год, вырастет с 13% до 15%. По повышенной ставке будет облагаться часть доходов, превышающая 5 млн рублей. Собранные за счет этого средства пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями. Также Путин сообщил, что в июле российских родителей ждет еще одна выплата в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Для IT-компаний налог на прибыль будет снижен с нынешних 20% до 3%. Льготную ипотеку под 6,5% распространят на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей (в Москве и Петербурге - 12 млн рублей). Также президент предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет.

- Всероссийскую перепись населения предложили провести в апреле 2021 года. По прежнему плану, основной ее этап должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года, а для труднодоступных районов России перепись должна была начаться 1 апреля, но в календарь вмешался коронавирус.

- У добровольцев в Москве повысилась температура и заболела голова после введения COVID-вакцины. Как пояснили в Сеченовском университете, это характерная для других видов инъекций реакция. В течение суток эти ощущения прошли. Между тем Минобороны РФ сообщило о вакцинации второй группы добровольцев от коронавируса. Пока же в стране сохраняется суточный прирост заболевших более 7 тысяч человек, в Москве число новых случаев COVID-19 упало на четверть по сравнению с прошлой неделей.

- Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам заключения. Он признан виновным в коррупции. Решением суда Атамбаев лишен государственных званий и госнаград, конфискации подлежат, в том числе пять автомобилей, земельные участки, бывшие в собственности экс-президента компании счета и ценные бумаги.

- Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно. Компенсацию в 20,8 тыс. евро присудили дочери оппозиционера. Тяжба касалась материала 2009 года под заголовком "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе.

- В московской квартире нашли пятерых младенцев, которых сочли детьми суррогатных матерей. По версии СМИ, младенцы были рождены российскими женщинами для граждан Китая. Возбуждено дело о торговле людьми.